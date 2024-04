Hawked: Neuer Spielmodus, Artefakte und mehr im bislang größten Update

Das Besondere : In „Wonderrausch“ können Charaktere nicht endgültig sterben, was für kontinuierliche Action und Spannung im Spiel sorgt.

Das Update besteht aus drei Kernelementen: dem neuen Modus „Wunderrausch“, einem neuen Elfentyp in den Hauptspielmodi „Schatzsuche“ und „Einsamer Jäger“ sowie drei neuen Artefakten. Mit „Wonderrausch“ erhält das Spiel einen spannenden PvP-Modus, der dem Schatzsucher-Abenteuer eine dynamische Wendung gibt. Im Gegensatz zu den traditionellen Modi treten die Spieler bei „Wonderrausch“ im Duo-Format gegeneinander an. Die Teams konkurrieren darum, das Wonderium abzubauen und von der X-Insel zu bergen. Mit zufälligen Spawn-Orten und intensiven Kämpfen fordert „Wonderrausch“ die Spieler heraus, Strategien zu entwickeln, zu kämpfen und Wonderium innerhalb eines begrenzten Zeitrahmens zu gewinnen.

