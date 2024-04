Dead Island 2: SoLa DLC hat die spektakulärste Waffe, die eigentlich keine ist

Seit gestern ist der zweite Story-DLC für Dead Island 2 erhältlich, der die Spieler auf das SoLa Festival einlädt. Neben einem neuen Schauplatz und neuen Zombies findet man hier die wohl spektakulärste Waffe im gesamten Spiel.

Die Entwickler bei Dambuster sind ohnehin sehr kreativ, was Waffen, Kills und Slays im Spiel angeht. Im Laufe der zweiten Story-Quest beim Soja-Festival treibt man diese Kreativität allerdings auf die Spitze. In dieser wird der Spieler in das Eco-Village geschickt, wo später ein neuer Feindtyp – der Clotter – wartet. Dieser formt sich aus einem riesigen Haufen Blut und Eingeweiden, die allerdings erst einmal vorhanden sein müssen. Und genau hier kommt die neue „Waffe“ ins Spiel.

Ventilator wird zum ultimativen Zombie-Killer

Inmitten der Main-Stage steht ein riesiger Ventilator, der beängstigend auf Hochtouren läuft, Funken sprüht und einen versucht in sich hinein zieht. Da man von diesem ganz sicher nicht selbst zu Brei verarbeitet werden möchte, bieten sich dieser idealerweise an, um die ganzen Zombies dort hineinzustoßen. Das ist nicht nur besonders effektiv, sondern sieht auch noch unglaublich spektakulär aus, wenn Blut, Eingeweide, Funken und Rauch auf der anderen Seite herausschießen und gegen die Hauswand klatschen. So lassen sich in wenigen Minuten mehr Zombies töten als in allen anderen Quests, vor allem dann, wenn man zusätzlich Rage aktiviert, ein paar Molotows und Granaten hinterherwirft und die Blutorgie somit ihren Höhepunkt erreicht.

Die brutalste und spaßigste Waffe in Dead Island 2

Das Ergebnis kann sich am Ende wirklich sehen lassen und wird mit einem trockenen „That was great“ quittiert. Allerdings ist das nur die erste Phase, denn aus dem Blutgemetzel, das man hier angerichtet hat, formiert sich anschließend der Clotter. Dieser ist in Teilen nicht nur immun, sondern feuert einen mächtigen Strahl fauligen Blutes aus seinem Herzen auf euch. Da kann euch auch der Ventilator wenig helfen, auch wenn man diesen am liebsten immer hinter sich her ziehen möchte.

Ansonsten hat der SoLA-DLC eine brandneue Story zu bieten, in der ein tödlicher Virus The Valley heimsucht und seine Bewohner in gefräßige Zombies verwandelt, während ein wummernder Beat aus dem Jenseits ruft. Zudem kehren hier drei legendäre Dead Island-Waffen zurück, der Ripper, eine tödliche Kombination aus Baseballschläger und Kreissäge, und der Sawblade Launcher, eine schwere Waffe, die rotierende Sägeblätter abfeuert.

Der Dead Island 2: SoLa DLC ist ab sofort separat oder als Teil des Season Pass erhältlich, der zusätzlich den HAUS-DLC umfasst.