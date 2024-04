Dead Island 2: SoLA Festival-DLC bringt eine legendäre Waffe zurück

Welcome to SoLA, a festival of joy and madness!



Join the pulsating heart of HELL-A's final rave and lose yourself to The Beat of The Autophage 🎉



🌴👉https://t.co/rHs2wUFXzk#DeadIsland #SeeYouInHELLA #SeeYouAtSoLA pic.twitter.com/zPU6nJwKYX