World of Warcraft: Konsolen-Version noch immer möglich

Das MMO „World of Warcraft“ feiert in diesen Tagen das 20. Jubiläum, in denen das Kult-Spiel auf dem PC gespielt wird. Eine Konsolen-Version wird immer wieder nachfragt und ist durchaus noch oder inzwischen möglocherweise sogar etwas wahrscheinlicher.

Dazu hat sich Blizzard im Interview mit VGC geäußert, die hinsichtlich einer Konsolen-Version zwar nichts ankündigen können, aber diese ist durchaus noch im Gespräch. Möglicherweise bringt Microsoft neue Impulse ein, zu denen Blizzard seit dem letzten Jahr gehört.

Hierzu hat sich Holly Longdale, Vice President and Executive Producer von World of Warcraft geäußert, die als Gamer immer Möglichkeiten sehen, um über das hinauszugehen, wo man sich derzeit befindet.

„Natürlich reden wir immer noch darüber. Wir sind Gamer, ich glaube nicht, dass irgendetwas außerhalb des Bereichs des Möglichen liegt, aber wir haben momentan nichts, worüber wir reden könnten.“

World of Warcraft für PS5 und Xbox ist kompliziert

Zuvor bezeichnete Blizzard die Frage nach einer Konsolen-Version als kompliziert, aber natürlich spricht man über solche Dinge. Alles andere wäre nicht ehrlich und die Situation kann sich durchaus auch dadurch ändern, dass Blizzard jetzt zu Microsoft gehört.

An anderer Stellte betont Londale, dass World of Warcraft auch nach so langer Zeit noch immer sehr lebendig ist und man stolz darauf sei, was man in all den Jahren erreicht hat. Das wird auch in Zukunft der Fall sein, unter anderem, da man unter Microsoft weiterhin Blizzard sein kann.