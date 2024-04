Final Fantasy 16: Patch 1.31 bringt neue Inhalte und Features

Was die Zukunft der Serie und Final Fantasy 17 betrifft, könne man derzeit noch nicht sagen, in welche Richtung man geht und ob man denselben Ansatz wählt. Final Fantasy 16 habe aber gezeigt, dass es Wege und Möglichkeiten gibt, wie man neue Spieler für die Marke gewinnen kann.

Der Patch 1.31 wird zusammen mit dem DLC am 18. April veröffentlicht. Wer diesen erwirbt, findet in seinem Versteck einen unbeschrifteten Brief mit einer merkwürdigen Bitte. In dieser ist zu lesen:

Square Enix hat den Patch 1.31 für Final Fantasy 16 angekündigt, der erneut neue Inhalte und Features mit sich bringt. Damit bereitet der Publisher außerdem den Release des zweiten DLC The Rising Tide in dieser Woche vor.

