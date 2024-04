Fallout 4: So bekommen alle PS Plus User das PS5-Upgrade gratis

Bethesda war leider auch nicht wirklich hilfreich bei der Sache, die lediglich bestätigen wollten, dass alle PlayStation Plus Extra / Premium User das kostenlose Upgrade herunterladen können. PlayStation Plus Essential User wurden nicht explizit erwähnt.

Warum dies so umständlich sein muss, weiß wohl nur Sony. Allerdings ist der PlayStation Store bekannt dafür, dass dieser nicht immer so einfach handeln ist oder durchaus mal einen Bug aufweist.

PlayStation Plus Essential User müssen bisher auf das kostenlose PS5 Upgrade für Fallout 4 verzichten . Das gilt auch für diejenigen, die das Spiel damals in der PlayStation Plus Collection „erworben“ haben.

