Fallout 4: PlayStation Plus Essential User gehen beim PS5 Upgrade leer aus

Sony und Bethesda konnten die Probleme mit dem PS5 Upgrade für Fallout 4 lösen, die seit dem Release bestanden. Das bedeutet aber auch, dass PlayStation Plus Essential User leer ausgehen.

Im Grunde hieß es zunächst, dass das PS5 Upgrade für alle Besitzer von Fallout 4 kostenlos sein wird. Das war leider etwas zu allgemein gefasst und klappte zunächst ohne Probleme für alle regulären Käufer oder Besitzer der Disc Edition. Wer Fallout 4 über PlayStation Plus Extra / Premium bezogen hatte, musste mitunter einen kleinen Umweg gehen, kann inzwischen aber regulär auf das kostenlose Upgrade zugreifen.

Kein PS5 Upgrade für PlayStation Plus Essential

Etwas anders sieht es bei den Usern aus, die Fallout 4 damals über die PlayStation Plus Collection oder PlayStation Plus Essential bezogen haben. Diese haben nach aktuellem Stand keinen Anspruch auf das kostenlose Upgrade und müssen in dem Fall die derzeitigen 19,99 EUR für den Kauf des Spiels aufbringen. Das ist der momentane und aktuelle Stand, wie sich dem Statement von Bethesda auf X zu entnehmen ist.

„Das Next-Gen-Update von Fallout 4 wird für PS+ Extra-Mitglieder verfügbar sein. Wir haben keine Informationen zum PS5-Katalog oder zu PS+ Essentials.“

Diese Vorgehensweise ist alles andere als neu und war vor allem zum Launch der PS5 üblich. Damals erschien für eine ganze Reihe an Spielen ein oftmals kostenloses Upgrade für die PS5, allerdings unter der Voraussetzung, dass das jeweilige Spiel zuvor tatsächlich gekauft wurde. Wurde es als Teil von PlayStation Plus in die eigene Bibliothek aufgenommen, wurde meist eine kleine Upgrade-Gebühr fällig. Im Fall von Fallout 4 entspricht dies derzeit dem Kauf des Spiels.

Das mag für einige jetzt unfair klingen und vor allem benachteiligt gegenüber dem Game Pass, wo das Upgrade für alle Spiele kostenlos ist, auf PS5 ist es jedoch die übliche Praxis von Sony, die in dem Fall der Ansprechpartner sind und weniger Bethesda.

Lohnt sich das PS5 Upgrade für Fallout 4?

Bleibt die Frage, ob sich das Upgrade überhaupt lohnt? Kurz gesagt: Ja! Zwar ist Fallout 4 nicht mehr das jüngste Spiel und man sieht ihm das Alter an, der größte Vorteil liegt allerdings im 60fps Performance-Mode, in dem sich Fallout 4 deutlich angenehmer spielen lässt. Hinzu kommt eine etwas schärfere Grafik und diverse Fehlerkorrekturen.

Wer darauf verzichten kann, für den ist das kostenlose Update 1.36 für die PS4-Version verfügbar, das immerhin kleinere Fehler ausmerzt. Damit bleibt derzeit nur in den sauren Apfel beißen oder auf den nächsten Sale warten. Bis vor wenigen Tagen gab es Fallout 4 als Game of the Year Edition für gerade einmal 9,99 EUR.

Anbei ein kurzes Vergleichsvideo, das die Unterschiede verdeutlicht.