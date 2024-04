SMITE 2: Erstes Alpha-Testwochenende steht an, jetzt noch anmelden

„Wir freuen uns, Spieler zum ersten Alpha-Wochenende-Event begrüßen zu dürfen. Der Erfolg von SMITE ist der Community zu verdanken, und ohne sie hätten wir uns die Entwicklung von SMITE 2 nie vorstellen können. Deshalb freuen wir uns bei Titan Forge darauf, zu sehen, wie Spieler das Spiel zu brechen, uns sagen, was ihnen gefällt und was nicht, und uns zu neuen Ideen zu inspirieren – alles, um SMITE 2 zu einem großartigen Spiel zu machen.” – Travis Brown, General Manager, Titan Forge Games.

Das erste Alpha-Wochenende umfasst beries 14 spielbare Gottheiten und den überarbeiteten Eroberungsmodus. Geplant sind regelmäßige Testsession, die an jedem Wochenende stattfinden, bis „SMITE 2“ im Spätsommer in die 24/7-Closed Beta übergeht. Mit jeder Testsession kommen immer mehr Gottheiten, Verbesserungen und Verfeinerungen dazu, die auf dem Feedback basieren, das sie den Entwicklerinnen geben.

What do you think?