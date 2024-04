Fallout 5: Prime-Serie könnte Pläne für Release vorziehen

Der Release von Fallout 5 könnte doch eher früher als später stattfinden, wofür vor allem die aktuelle Amazon Prime-Serie sorgt. Microsoft soll die Strategie für das Franchise inzwischen angepasst haben.

Eigentlich wollte sich Bethesda Zeit mit dem Projekt lassen, das erst nach The Elder Scrolls VI erscheinen soll. Aber selbst das Spiel ist noch Jahre entfernt und ob Fallout dann noch so populär ist, wie in diesen Tagen, wäre fraglich.

Erscheint Fallout 5 viel früher?

Ob Fallout 5 nun doch deutlich früher erscheint, darüber diskutiert Jez Corden von Windows Central im The Xbox Two Podcast, wonach dieser damit rechnet, dass Microsoft unbedingt Kapital aus dem aktuellen Erfolg rund um Fallout schlagen möchte. Demnach wäre es nicht verwunderlich, wenn die Pläne zum nächsten großen Ableger beschleunigt werden.

In dem Podcast heißt es;

„Sie formulieren derzeit Pläne, wie sie das nächste Fallout eher früher als später für uns bereitstellen können.“

Sollte dem so sein, würde es jedoch immer noch bedeuten, dass der Release einige Jahre entfernt ist. Fallout 5 dürfte erneut ein recht umfangreiches Projekt werden, das seine Zeit braucht. Hier sind Minimum 3 Jahre zu erwarten, wenn nicht sogar 4 oder 5 Jahre von Produktionsstart bis zum Release. Eine Veröffentlichung in dieser Generation könnte damit sogar auf der Kippe stehen.

Obsidian Entertainment als Entwickler?

Dann wäre die Frage, wer Fallout 5 entwickeln soll? Auch wird in dem Podcast eingegangen, wonach Obsidian Entertainment (Fallout: New Vegas) erwähnt wurde. Optional könnte Microsoft ein Team zusammenstellen, die aus den besten Bethesda-Entwicklern besteht. Diese Pläne können sich wie so oft aber schnell ändern, zumal nichts davon offiziell ist.

Ganz aktuell ist das PS5 und Xbox Series X|S Upgrade für Fallout 4, das nach einigen Startschwierigkeiten für einen neuen Grund sorgt, um noch einmal in die Welt von Fallout zurückzukehren.