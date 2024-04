Starfield: Shattered Space – User hoffen auf PS5-Version

An anderer Stelle erklärte Todd Howard, dass sie den Spiele-Output zwischen den Veröffentlichungen gerne erhöhen würden und Spieler nicht so lange auf den nächsten Titel oder einen Nachfolger warten müssen.

Mit dem Launch der Third-Party-Initiative von Microsoft, zu der auch Sea of Thieves ab heute gehört, kam umgehend das Gerücht auf, dass Starfield definitiv für PS5 erscheinen wird . Das Space-Exploration-Adventure soll neben Hellblade 2 und Indiana Jones and the Great Circle der vielversprechendste Kandidat für einen PS5-Release sein. Microsoft macht dies wohl vom Erfolg von Sea of Thieves abhängig und wie die weitere Strategie aussehen wird.

