Starfield, Hellblade 2 & Indiana Jones für PS5 in Planung – Bericht

Unserem gestrigen Bericht folgend, wonach Microsoft mehr Xbox-Spiele für PS5 veröffentlichen möchte, soll dies auch für Starfield, Hellblade 2 und Indiana Jones and the Great Circle gelten. Entsprechende Pläne sollen schon bald vorgestellt werden.

Hintergrund ist der, dass Microsoft seine Strategie in Bezug auf Third-Party Releases ändern und mehr Spiele außerhalb der Xbox und dem PC veröffentlichen wird. Darin sieht man wirtschaftlich gesehen bessere Chancen, als alles exklusiv zu halten.

Der Strategiewechsel wurde wohl ausgiebig in den oberen Etagen bei Microsoft diskutiert und letztendlich dafür entschieden, um bessere Gewinnspannen und Cashflow mittels Sonys Plattform zu erreichen. Dieses Geld soll schließlich in das Xbox-Ökosystem investiert werden. Als ersten Schritt hat Microsoft wohl zahlreiche PS5 Dev-Kits geordert.

Starfield noch in diesem Jahr für PS5?

Nach Hi-Fi Rush und Sea of Thieves, die bereits als sicher gelten, sollen Starfield, Hellblade 2 und Indiana Jones and the Great Circle ebenfalls dazu gehören. Starfield soll laut XboxEra nach der Shattered Space-Erweiterung für PS5 veröffentlicht werden. Hellblade 2 sieht man dort ebenfalls als wahrscheinlichen Kandidaten.

Von Indiana Jones and the Great Circle berichtet hingegen The Verge, wonach das Adventure zunächst für Xbox erscheint und später für die PS5.

„Innerhalb von Microsoft entsteht ein neuer Multiplattform-Ansatz für bestimmte Xbox-Spiele, wie uns gesagt wurde. Dabei wägt das Unternehmen ab, welche Titel exklusiv bleiben und welche in Zukunft auf Switch oder PS5 erscheinen werden.“

Das ist genau das, wovon wir bereits am Wochenende berichtet hatten, wonach Microsoft den Exklusivzwang aufgeben wird und ihre Spiele auf so vielen Plattformen wie möglich veröffentlichen möchte.

Dies gehört offenbar zu der langfristigen Strategie von Microsoft, bei der Xbox in ein serviceorientiertes Modell umgewandelt wird, das nicht so stark von einer Xbox-Hardware abhängig ist. Microsoft betont immer wieder, dass man die eigenen Spiele auf so vielen Plattformen wie möglich zugänglich machen möchte. Und dazu gehört auch PlayStation und Nintendo, die man mit ihrer Reichweite nicht einfach ignorieren kann.

Indiana Jones and the Great Circle soll nun doch für PS5 erscheinen

Xbox soll Testkonsole sein

Eine interessante Anmerkung kommt hierzu von Windows Central, die glauben, dass die Xbox eine Art Beta-Testkonsole sein wird. Im Anschluss werden die Spiele dann weiter optimiert und sehr wahrscheinlich mit mehr Inhalten für PlayStation & Co. veröffentlicht.

Auch wenn dies momentan alles Gerüchte sind, zeichnet sich bereits deutlich ab, wohin die Reise von Microsoft und Xbox in Zukunft gehen soll. Diese scheint nicht mehr im Konkurrenzkampf mit Sony und Nintendo zu liegen, da man hier auch nach vier Generationen nie wirklich eine Chance hatte.

Analysten wie Daniel Ahmad von Niko sehen darin eine Win-Win-Situation für alle, bei der man der Xbox sehr wahrscheinlich einen zeitlichen Vorsprung einräumen wird.

„Obwohl die Konsole für Xbox/MS immer noch wichtig ist, ist es ziemlich klar, dass das Ziel von MS seit einiger Zeit darin besteht, dass die Spiele von überall aus zugänglich sind. Aus diesem Grund können sie Xbox-Spiele auf dem PC oder auf Mobilgeräten über die Cloud spielen. Daran knüpft auch der Game Pass an. Veröffentlichungen für PlayStation oder Nintendo wären lediglich eine Erweiterung dieser Strategie.“

Offizielle Informationen von Microsoft zu diesen Plänen sollen in den kommenden Wochen vorgestellt werden.