Uncharted: Drake’s Fortune Remake für PS5 in Entwicklung – Gerücht

Sony setzt in dieser Generation wohl weiterhin auf starke Remakes und weniger auf neue Marken. Nach The Last Us: Part I soll auch Uncharted: Drake’s Fortune für PS5 Entwicklung sein.

The Last of Us: Part I war ein großer Erfolg auf PS5, dem in diesem Jahr eine Neuauflage zu Until Dawn folgt. Getrieben von diesen Erfolgen soll die Uncharted-Serie von Naughty Dog ebenfalls zurückgeholt werden, obwohl man zuletzt auf einen fünften Teil gehofft hat.

Noch keine Garantie für ein Remake

Dass sich Sony für ein Remake von Uncharted: Drake’s Fortune entschieden hat, behaupten die XboxEra Co-Founder Nick Baker und John Clarke in ihrem aktuellen Podcast, die sich dabei auf unabhängige Informationen stützen. Allerdings soll es noch keine hundertprozentige Garantie für die Umsetzung geben, was bedeutet, dass sich das Projekt derzeit in der Proof of Concept-Phase befinden könnte.

Laut Baker und Clarke wird das Uncharted Remake „zumindest stark in Betracht gezogen“ und stand vorher schon einmal zur Diskussion. Stattdessen hat man sich zunächst für das The Last of Us: Part I Remake entschieden.

Momentan gibt es also keine endgültige Bestätigung dafür, dass Sony tatsächlich an einem Remake zu Uncharted: Drake’s Fortune arbeitet. Laut Baker und Clarke hätten sie aber glaubhafte Beweise dafür sichten können, die außerdem davon berichten, dass nicht Naughty Dog oder Bluepoint Games an dem Remake arbeiten. Stattdessen wurde das PlayStation Studio Visual Arts damit beauftragt, wie auf X ergänzt wird.

Naughty Dog hatte zuletzt erklärt, dass man mit der Uncharted-Serie abgeschlossen hat, aber ein Team aufbauen wollte, das sich um das Vermächtnis der Serie kümmert. Das dürfte Neuauflagen für modernere Plattformen sicherlich einschließen.

Was wurde aus Uncharted 5?

Ob man weiterhin mit Uncharted 5 rechnen kann, ist völlig offen. Das Projekt wurde zuletzt beim San Diego Studio vermutet, das möglicherweise sogar schon einmal in einem PlayStation-Trailer zu sehen war. Bis heute ist nicht klar, welches Spiel Sony damals gezeigt hat, wobei Spekulationen in Richtung eines Reboots gingen, in dem Nathans Tochter Cassie Drake die Hauptrolle übernehmen wird.

Dieser Trailer zeigt womöglich Uncharted 5

Das Studio sprach zuletzt jedenfalls über ein aufregendes und beliebtes Franchise, das zusammen mit Naughty Dog entwickelt wird.

„Derzeit entwickeln wir gemeinsam mit Naughty Dog ein aufregendes neues Projekt in einem beliebten Franchise.“ Sony San Diego

Bis Sony ein Remake der Uncharted-Serie ankündigt oder vielleicht sogar Uncharted 5, muss man diese Informationen mit Vorsicht genießen. Spannend ist es aber allemal.