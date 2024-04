Lost Records: Bloom & Rage setzt auf Life is Strange-Story Konzept

Don’t Nod Montreal zeigt heute einen brandneuen Trailer zu ihrer neuen IP Lost Records: Bloom & Rage. Damit wird nicht nur die Protagonistin Swann vorgestellt, das spannende Story-Konzept von Life is Strange kehrt ebenfalls zurück.

Lost Records: Bloom & Rage spielt im Sommer 1995 in der fiktiven Stadt Velvet Cove. Die vier Highschool-Freundinnen – Swann, Nora, Autumn und Kat – verbringen den Sommer zusammen, indem sie gemeinsam Zeit verbringen, Musik machen und vieles mehr, was sie zu besten Freunden werden lässt. Sie teilen aber auch ein Geheimnis aus dieser Zeit, das den Verlauf ihres Lebens dramatisch verändert.

Nach 27 Jahren des Schweigens kommen sie wieder zusammen, um sich den dunklen Geheimnissen zu stellen, die ihnen das Versprechen eingebracht haben, nie wieder miteinander sprechen zu wollen. Der Ansatz folgt bekannten Vorlagen wie Stand by Me oder Now and Then, in denen es ebenfalls um einen geheimnisvollen Sommer ging.

Zunächst stellt ein neuer Trailer die Protagonisitn Swann vor, sich auf ihren letzten Sommer in der fiktiven Stadt Michigan vorbereitet. Hier bekommt man einen ersten Eindruck ihrer Persönlichkeit – introvertierte Art und ihre Liebe, Ausschnitte aus der Realität mit ihrem Camcorder einzufangen. Außerdem gibt es erste Einblicke in die Schauplätze und Menschen, die man dort trifft.

Lost Records: Bloom & Rage

Life is Strange Story-Konzept kehrt zurück

Für die Story von Lost Records: Bloom & Rage greift Don’t Nod auf das erfolgreiche Konzept der Life is Strange-Serie zurück, in dem diese in mehreren Teilen veröffentlicht wird. Jedoch weniger gestreckt und in nur zwei Episoden verpackt, die im Abstand von einem Monat erscheinen.

Diese natürliche Unterbrechung der Story soll Spielern die Gelegenheit geben, um Diskussionen darüber zu starten, Theorien auszutauschen und gespannt auf den nächsten Teil der Story blicken können. Zu Beginn des Sommers lernt Swann eine Gruppe von Freunden kennen – Nora, Autumn und Kat. Sie verbringt den Sommer damit, eine enge Bindung zu jedem von ihnen aufzubauen: Nora, rebellisch, exzentrisch und voller Energie; Autumn, der nachdenkliche und charismatische Gruppenleiter; und Kat: pragmatisch, willensstark und rätselhaft.

Diese vier sehr unterschiedliche Persönlichkeiten und Perspektiven kommen in diesem schicksalhaften Sommer 1995 zusammen, um Geheimnisse aufzudecken, die die Gruppe binden – und brechen – werden.

Begleitet wird Lost Records: Bloom & Rage von einem ähnlich melancholischen Soundtrack wie damals bei Life is Strange, der von Ruth Radelet, Adam Miller und Nat Walker performed wird.

Lost Records: Bloom & Rage erscheint 2024 für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5.