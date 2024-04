Beyond Galaxyland: 2.5D Sci-Fi-Adventure mit Nostalgiefaktor

Der Publisher United Label hat das neue 2.5D Sci-Fi-Adventure „Beyond Galaxyland“ angekündigt, das sich stark an klassischen Filmen und RPGs der 90er Jahren orientiert. Humor, Drama und Freundschaft sind darin in einer wunderschön gerenderten Pixelwelt vertreten, in der die Spieler die Story in einem gemächlichen Tempo erleben.

In „Beyond Galaxyland“ stehen die Spieler vor der katastrophalen Zerstörung der Erde durch einen unbekannten himmlischen Weltenzerstörer, der nur als „Das Ende“ bekannt ist. Der Highschool-Schüler Doug wird ins Galaxyland entführt, ein idyllisches, zooähnliches Sonnensystem aus Planeten, wo jedoch nichts so schön ist, wie es scheint. Während Doug sich zusammen mit seinem bewaffneten Meerschweinchen Boom Boom, einem intelligenten Roboter namens MartyBot und einer ganzen Reihe ebenso verrückter Gefährten auf eine galaktische Reise begibt, versuchen die Wahrheit hinter Galaxyland herauszufinden und diese Apokalypse irgendwie ungeschehen zu machen.

Beyond Galaxyland will mit einem frischen RPG-Ansatz überzeugen

„Beyond Galaxyland“ setzt auf eine völlig neue Version der beliebten RPG-Adventure der damaligen Zeit Die Spieler flippern auf vielen verschiedenen Planeten herum und fliegen durch wimmelnde Dschungel, neonbeleuchtete Städte und kybernetische Casinos. Beim Gameplay verbindet man klassische Plattform- und Rätselansätze mit einem fesselnden, aktiven Turn- based Kampfsystem und epische Bosskämpfe gegen die „Meistgesuchten“ des Universums.

„Ich bin ein großer Fan klassischer rundenbasierter RPGs aus der Mitte und Ende der 1990er Jahre, und einige meiner Favoriten – wie Chrono Trigger und Final Fantasy VII – haben mich bei der Entwicklung von Beyond Galaxyland unglaublich inspiriert.“ sagt Creator Sam Enright. „Ich wollte ein Spiel machen, das sich einzigartig filmisch anfühlt und gleichzeitig einem vertrauten Genre angehört. Ich hoffe, wenn Spieler es spielen, werden sie es zu schätzen wissen, dass sich das Tempo von Beyond Galaxyland oft eher an einen Film als an ein Videospiel erinnert. Die Abenteuer von Doug, Boom Boom und MartyBot quer durch Galaxyland und darüber hinaus sind für mich eine sehr persönliche Geschichte und ich kann es kaum erwarten, dass die Leute ihre intergalaktische Geschichte erleben!“

Dazu gehören viele Außerirdische, die Spieler auf ihren Reisen treffen, darunter 25 epische Bosse, einen kolossalen Weltraumdrachen, fleischfressende Pflanten und den allwissenden bionischen Giganten Nexus Mind.

„Beyond Galaxyland“ erscheint später in diesem Jahr für Konsolen und PC.