Zombie Army VR: Trailer stimmt auf die Kampagne ein

Die Spieler kämpfen sich in „Zombie Army VR“ allein oder mit einem Verbündeten durch die umfangreiche, storybasierte Kampagne und nutzen klassische WW2-Waffen, um sich den Horden zu entledigen. Ferner bringt VR einen neuen Grad der Immersion in die mitreißende Action der Zombie Army-Reihe, bei denen der Spieler mit beiden Händen zielen, Maschinengewehre bedienen und das Nachladen meistern kann. Im Kampf gegen Horden von Monstern (darunter gepanzerte Giganten, Selbstmörder, Scharfschützen-Zombies und viele mehr) gilt es, einen kühlen Kopf zu bewahren, um erfolgreich zu sein.

