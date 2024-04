PlayStation Plus Extra / Premium, das April Line-up wurde enthüllt

Wie gewohnt hat Sony das neue PlayStation Plus Line-up in den Stufen Extra und Premium vorgestellt, das in diesem April dazustößt. Einige Titel davon können sich wirklich sehen lassen.

Zwei Spiele wurden vorab bereits bestätigt, darunter Dave the Diver, ein hybrides Meeresabenteuer, das die Erforschung der Tiefsee mit der Leitung eines Sushi-Restaurants verbindet. Der zweite Titel ist Tales of Kenzera: Zau von EA Originals, in dem es um einen jungen Schamanenkrieger aus Amandla geht, der Kalunga, den Gott des Todes, aufsucht, um mit ihm zu verhandeln, um seinen Baba aus dem Reich der Toten zurückzuholen.

Besonders interessant erscheint Stray Blade, ein Action-Adventure mit herausfordernden Kämpfen in den uralten Ruinen einer rätselhaften Zivilisation. Ebenfalls einen Blick wert ist Deliver Us Mars, ein atmosphärisches Science-Fiction-Abenteuer, das ein intensives Astronautenerlebnis bietet. Die Spieler erforschen neue Grenzen auf einer spannenden und riskanten Mission, um die von den mysteriösen Outward gestohlenen ARCHE-Kolonieschiffe wiederzubeschaffen.

Ein weiteres Highlight ist Miasma Chronicles (unser Review), in dem Amerika von einer zerstörerischen Macht heimgesucht wird, die nur als „Miasma“ bekannt ist. Die Spieler treffen auf Elvis, einen jungen Mann, der als Baby in die Bergbaustadt Sedentary gebracht wurde. Seine Mutter hat ihn dort mit einem älteren Roboter-„Bruder“ zurückgelassen und ihm nur einen mysteriösen Handschuh hinterlassen, mit dem er das Miasma kontrollieren kann.

Zum weiteren PlayStation Plus Line-up im April gehören Animal Well, Oddballers, Construction Simulator, The Crew 2 und weitere.

PlayStation Plus April Line-up

Hier in der Kurzübersicht:

Animal Well | PS5

Dave the Diver | PS4, PS5

Tales of Kenzera: Zau | PS5

Oddballers | PS4

Bau-Simulator | PS4, PS5

The Crew 2 | PS4

Raji: An Ancient Epic | PS4, PS5

Lego Ninjago Movie Videogame | PS4

Nour: Play With Your Food | PS4, PS5

Deliver Us Mars | PS4, PS5

Lego Marvel’s Avengers | PS4

Miasma Chronicles | PS5

Stray Blade | PS5

Unter den Classics finden sich außerdem:

Alone in the Dark: The New Nightmare | PS4, PS5

Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire | PS4, PS5

Die neue PlayStation Plus-Spiele sind ab dem kommenden Dienstag verfügbar. Gleichzeitig verschwinden damit 11 Titel, die wir hier zusammengefasst haben.