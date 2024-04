PlayStation Plus bekommt eine echte PlayStation-Legende im April

Sony wird in dieser Woche das neue PlayStation Plus Extra / Premium Line-up vorstellen, das wohl um eine echte PlayStation-Legende ergänzt wird.

Die neuen PlayStation Plus-Spiele sind in Teilen bereits bekannt, einschließlich der beiden Day One-Titel „Dave the Diver“ und „Tales of Kenzera: Zau“ von EA Originals. Zudem wird mit Star „Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire“ ein neuer Classic-Titel vermutet. Ein weiteres Classic-Game deutet sich heute zudem aus einer Trophäen-Liste, die vorab aufgetaucht ist.

MediEvil bald bei PlayStation Plus?

Damit ist „MediEvil“ gemeint, das ursprünglich 1998 für PSone erschienen und auf PSNProfiles.com mit einer eigenen Trophäen-Liste zu finden ist. Diese unterscheidet sich vom aktuelleren Remake, was somit für einen PS Plus Classic-Release spricht. Ob dieser schon jetzt im April stattfindet oder erst später geplant ist, werden wir am Mittwoch erfahren.

Über das Spiel: Schwertkämpfe, gefährliche Rätsel und eine magische Spielwelt begeisterten damals die Spieler von „MediEvil“. Diese schlüpfen darin in die Rolle von Sir Daniel Fortesque, einem unfähigen und längst toten Ritter, den der böse Zauberer Zarok fast 100 Jahre nach seinem schmachvollen Tod versehentlich wieder zum Leben erweckt. Zwischen ihm und dem Königreich Gallowmere stehen Zaroks dämonischen Horden, was ihm eine zweite Chance gibt, um Zarok zu besiegen und Sir Dans Ehre wiederherzustellen.

Letzte Chance zum Spielen

Gleichzeitig läuft nun der Countdown für einige Spiele bei PlayStation Plus Extra / Premium ab, die nur noch bis zum kommenden Dienstag in einer Woche verfügbar sind. Dies beinhaltet unter anderem „Ghostbusters: The Video Game Remastered“, „Soul Calibur 6“ oder „Everspace“. Ganze 11 Titel werden im April wegfallen und gegen das neue Line-up ersetzt.

Ganz aktuell bei PlayStation Plus verfügbar sind „Immortals of Aveum“, „Minecraft Legends“, und „Skul: The Hero Slayer“, die im Essential Line-up dazugekommen sind. Das vollständige und offizielle PlayStation Plus Extra / Premium Line-up für April wird am Mittwochnachmittag erwartet.