PlayStation Plus Essential im April – Das sind die neuen Spiele

Das neue PlayStation Plus Essential Line-Up für den Monat April 2024 steht fest, mit dem drei neue Spiele hinzugefügt werden. Wir verraten euch, welche diesmal dabei sind.

Den Anfang macht Immortals of Aveum, das im vergangenen Jahr etwas erfolglos gestartet ist. Es war nur eine Frage der Zeit, bis Entwickler Ascendant den Ausweg über einen Aboservice sucht, um wenigstens etwas von dem Spiel zu „retten“.

In dem magischen First-Person-Shooter wird die Geschichte von Jak erzählt, der sich einem elitären Orden von Kampfmagiern angeschlossen hat, um die Welt vor dem Untergang zu retten.

Während sich die Legionen beider Seiten im Ewigen Krieg gegenüberstehen, muss Jak die Geheimnisse von Aveums turbulenter Vergangenheit lüften und herausfinden, ob es überhaupt eine Zukunft für Aveum gibt.

Während Immortals of Aveum eher mittelmäßig in den Reviews ankam, wird das Spiel im PlayStation Store mit 4.13 Sternen bewertet, womit sich dieser durchaus lohnen könnte.

Titel Nr. 2 ist Minecraft Legends, das gerade erst sein letztes Content-Update erhalten hat. In dem Action-Strategiespiel erkunden die Spieler ein Land voller Ressourcen und üppiger Biome, das kurz vor der Zerstörung steht. Die fiesen Piglin sind angekommen und es liegt an euch, eure Verbündeten zu inspirieren und sie in strategische Schlachten zu führen, um die Oberwelt zu retten.

Minecraft Legends schneidet unter den Spieler ebenfalls recht gut ab und wird mit 4 von 5 Sternen bewertet.

PlayStation Plus Essential April 2023

Der dritte Titel ist Skul: The Hero Slayer, ein rogue-like Actiontitel von den Entwicklern von Lies of P. Hier erwartet die Spieler sich ständig ändernde, herausfordernde Karten sowie das Unbekannte hinter jeder Ecke. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Skul, der seine beeindruckenden Kampfkünste damit ergänzt, je nachdem, welchen Schädel er trägt, um neue, spannende Fertigkeiten einzusetzen. Jeder Schädel ist einzigartig, was Angriffsreichweite, Tempo und Kraft betrifft. Wählt Combos aus, die eurem Spielstil entsprechen, und wechselt sie mitten in der Hitze des Gefechts, um eure Gegner schneller in die Knie zu zwingen.

Mit 4.59 Sternen ist es der am höchsten bewertete Titel im April bei PlayStation Plus.

PlayStation Plus Extra / Premium Preview

Zum Abschluss gibt es eine kleine Vorschau auf das Line-up für die Stufen Extra und Premium. Hierfür hat sich bereits ein Classic Titel angedeutet, nämlich der Shooter Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire von LucasArts. Dieser wird mit einem Release-Termin am 16. April gelistet, was dafür spricht, dass dieser zum PlayStation Plus Line-Up gehört.

Die neuen Spiele sind wie gewohnt ab dem kommenden Dienstag verfügbar. Dann verschwindet das aktuelle PlayStation Plus Line-up aus diesem März.