Dragon’s Dogma 2: Gleich zwei Meilensteine auf einmal geknackt

Ein wenig Kritik musste „Dragon’s Dogma 2″kurz nach dem Release trotzdem einstecken, das durch eine aggressive Monetarisierung viele Spieler abschreckte und sie dazu „nötigte“, weiteres Geld in ein Premium-Spiel zu stecken. Der kurz darauffolgende Patch milderte dies zwar nicht vollständig ab, kam den Spielern in zwei wichtigen Punkten jedoch entgegen, darunter mit einem zweiten Savegame-Slot und das Aussehen seines Charakters leichter zu ändern.

