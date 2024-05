Destiny 2: Pantheon-Modus also neues Event gestartet 

Als Teil von „Destiny 2: Ins Licht“ ist ab sofort der Pantheon-Modus als neues Event in „Destiny 2“ verfügbar. Das Event PvE-Bossansturm bietet all jenen eine Herausforderung, die bereit sind, für eine Chance auf Ruhm ihr Können auf die Probe zu stellen.

Im PvE-Bossansturm-Event steigt der Schwierigkeitsgrad kontinuierlich an. Los geht es mit vier Raidbossen in Woche 1, während in Woche 4 acht aufeinanderfolgenden Bosskämpfe zu bestreiten sind. Im Pantheon können Hüter eine Auswahl an wertvollen Belohnungen gewinnen, darunter Meister-Raid-Waffen und exotische Ausrüstung, wenn sie bestimmte Triumphe erringen. Das Erreichen einer Platinpunktzahl gewährt dabei die besten Preise und ist Voraussetzung für den prestigeträchtigen Titel „Gottesschlächter“.

Seltene Belohnungen warten

Der Pantheon-Raid-Ring kann von allen Spielern erworben werden, die die erforderlichen Herausforderungen im Pantheon abschließen. Damit können sie ihre Erfolge auf außergewöhnliche Weise präsentieren. Der Sterlingsilber gefertigte Ring ist zum Beispiel eine Neuauflage des ikonischen Raid-Rings aus dem Jahr 2020 mit seinem detailreich gestalteten Totenkopf. Dieses besondere Bungie-Prämienangebot ist für Spieler verfügbar, die bis zum 3. Juni 2024 um 15:00 Uhr MESZ alle Begegnungen des Pantheons auf einer beliebigen Schwierigkeitsstufe meistern.

Raid-Teams kämpfen um Ruhm und Ehre

Außerdem treten hier zwei Raid-Teams gegeneinander an, die jeweils aus sechs Content Creators bestehen. Diese müssen die Pantheon-Herausforderungen als Erster abschließen, wobei die Schwierigkeit der Modifikatoren stetig zunimmt. Der Kapitän des Siegerteams erhält eine lebensgroße Nachbildung des Fanlieblings „Falling Guillotine“ aus dem WACKER-Arsenal.

Abschließend hat Bungie die Rückkehr des Cosplay-Kosmodroms angekündigt. Dabei handelt es sich um ein Event, in dem die Kreativität der Destiny-Community zur Schau gestellt wird. In den nächsten Wochen werden Cosplayer aus der ganzen Welt ihre Lieblingscharaktere aus Destiny präsentieren – eine Hommage an die Geschichte, die auf den Abschluss der Saga um Licht und Dunkelheit zusteuert.

Die Cosplay-Kosmodroms starten am 29. Mai 2024. Weitere Details zu diesem gibt es unter diesem Link.