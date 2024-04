PlayStation Plus Extra / Premium bekommt zwei Day One-Releases im April

Das PlayStation Plus Line-up in den Stufen Extra und Premium bekommt in diesem April gleich zwei Day One-Releases, die heute angekündigt wurden.

Den Anfang macht Dave the Diver, das direkt am 16. April bei PlayStation Plus Extra / Premium verfügbar sein wird. Das zweite Spiel ist der EA Originals Titel Tales of Kenzera: Zau, der am 23. April folgt.

Dave the Diver ist ein hybrides Meeres-Adventure, das Erkundung mit der Leitung eines Sushi-Restaurants verbindet, aber auch eine Story und fesselnden Minispiele bietet. Tagsüber geht es um die Erforschung der Tiefsee und Fischen, während nachts das Management eines Sushi-Restaurants im Mittelpunkt steht.

Dies führt zu einer Gameplay-Loop-Mechanik, die es den Spielern ermöglicht, aus ihrem Unterwasserfang kulinarische Köstlichkeiten zuzubereiten. Damit dies jedoch nicht schnell zu Langeweile führt, wurden einzigartige Charaktere erschaffen, die fesselnde und unterhaltsame Nebengeschichten haben und jedem von ihnen Individualität verleiht.

Als Beispiel nennt man Duff, ein begeisterter Fan von Stra Stella – einem fiktiven Anime im Spiel – der sich auf eine musikalische Reise begibt, um ein Traumkonzert mit geliebten Charakteren zu besuchen.

„Um einen Hauch von Dynamik zu erzeugen, haben wir dieses Minispiel mit einem lebendigen Hintergrund eingeführt, das der Monotonie entgeht und dem gesamten Spielerlebnis eine erfrischende Wendung verleiht.“

Einige der Minispiele in Dave the Diver werden auf dem PlayStation Blog vorgestellt.

Tales of Kenzera: Zau bei PlayStation Plus

EA Originals bringt das Adventure Tales of Kenzera: Zau zu PlayStation Plus Extra / Premium. Darin übernehmen Spieler die Kontrolle über Zau, einen jungen Schamanenkrieger aus Amandla, der Kalunga, den Gott des Todes, aufsucht, um mit ihm zu verhandeln, um seinen Baba aus dem Reich der Toten zurückzuholen.

Mit zwei mächtigen Masken, die von der kosmischen Kraft der Sonne und des Mondes durchdrungen sind, reist Zau in einem wunderschönen und chaotischen Tanz durch das mystische Reich Kenzera, das von Bantu-Geschichten inspiriert ist. Dort kämpft er gegen die Geister der Vorfahren und überwindet Plattformhindernisse, um die drei mächtigen Wesen zu finden, die dem Gott des Todes entgangen sind.

Tales of Kenzera: Zau ist ein Spiel, das stark von Emotionen und Fragen inspiriert ist, das Menschen auf der Reise der Trauer konfrontiert und wichtige Denkanstöße geben soll, über die sie nachdenken können.

„Menschlichkeit und Heilung stehen im Mittelpunkt von Tales of Kenzera: Zau. Auf dieser Reise wird Zau anderen Charakteren begegnen, die ebenfalls ihre eigene persönliche Trauerreise durchlaufen und die ihm helfen, aus ihren Erfahrungen zu lernen und zu wachsen.“

Eine ausführliche Vorstellung von Tales of Kenzera: Zau gibt es ebenfalls auf dem PlayStation Blog.