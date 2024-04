Helldivers 2: Umfangreiches Update für den erfolgreichen Koop-Shooter veröffentlicht

Der Koop-Shooter Helldivers 2 erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Nachdem in den vergangenen Wochen mehrere Updates mit neuen Inhalten, Patches und mehr veröffentlicht wurden, schraubt Entwickler Arrowhead Games jetzt vor allem am Balancing des Spiels. Update 1.000.200 hebt außerdem den Levelcap massiv an.

