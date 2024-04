Conan Exiles: Age of War bekommt Fatalities im neuesten Update

Ein wenig „Mortal Kombat“ in „Conan Exiles“? Das inzwischen vierte große Chapter-Update für „Age of War“ macht dies ab sofort möglich.

In der Welt von Conan dem Barbaren geht es ohnehin brutal zu – und das neue Fatality-System macht dies deutlicher denn je. Inspiriert von den Fatalitys in Age of Conan, können die Spieler ihre Gegner nun in einem blutigen Spektakel niederstrecken. Dazu gibt es eine Reihe einzigartiger Animationen, die von der verwendeten Waffe abhängen. Auch das Purge-System wurde erweitert, mit dem Spieler mächtige Zauberer zu Fall bringen müssen, bevor ein Meteoritenhagel auf ihre Basis niedergeht, oder Diebe aufhalten, die den Weg für den Rest der Purge freimachen wollen.

Ein neues Sacred Hunt-Event

Das Sacred Hunt-Event bietet zudem einen neuen Hub-Bereich, neue Gegner, eine neue Story und nutzt andere Features, die während „Age of War“ eingeführt wurden, wie z. B. die Spielertaverne. Dies ist ein Baustein, auf dem zukünftige Updates aufbauen können und wo neue Charaktere von weit her kommen, um mit den Spielern zu interagieren. Wenn die Spieler eine Taverne gebaut haben, wird ein solcher Charakter in Kapitel 4 auftauchen und sie auf die Anwesenheit von seltsamen Kreaturen in der Wildnis aufmerksam machen. Die Gefolgsleute sind ebenfalls ein grundlegendes Element, das in Kapitel 4 durch intuitiveres Verhalten, Steuerung und Befehle verbessert wird.

Neben den kostenlosen Inhalten werden auch ein neuer kostenpflichtiger Battle Pass und neue kosmetische Gegenstände im Bazaar eingeführt. Dazu gehören Baugegenstände für den Lost Dungeon, wie z.B. ein Gargoyle aus Stein, neue Emotes, Dekorationsgegenstände, Haustiere, kosmetische Rüstungen und Waffen und vieles mehr.

Dies ist das letzte Kapitel für „Conan Exiles“, dem im Anschluss ein noch unangekündigtes Zeitalter folgt.