Eternal Strands: Erstes Projekt des Dragon Age-Creators enthüllt

Anschließend kehren die Spieler zum Basislager zurück, um sich mit einer Vielzahl an Charakteren zu beraten. Jeder von ihnen ist begierig darauf, die Geheimnisse darüber zu lüften, was mit dieser verlorenen Bastion der Macht und des Wissens passiert ist oder wie man die riesigen Titanen auf seiner Reise herausfordert.

Die Spieler schlüpfen in Eternal Strands in die Rolle von Brynn, eine junge, aber furchtlose Weaver, die entschlossen ist, die kulturelle Heimat ihres Volkes zurückzugewinnen. Der Debüt-Trailer wirft heute einen ersten Blick auf das Spiel, das zusammen mit einigen Branchen-Veteranen entsteht. Mit am Bord ist unter anderem Austin Wintory, der Komponist der Asssasin’s Creed-Serie.

