Diese Spiele-Highlights für PS5 erscheinen im April

Ein neuer Monat ist gestartet und somit stehen wieder einige Spiele-Releases für PS5, PS VR2 & Co. an. Worauf sich Spieler in den nächsten Wochen freuen können, verraten wir in einer kleinen Übersicht.

Stellar Blade

Der Top PS5-Release dürfte Stellar Blade werden, das zunächst exklusiv erscheint und Fans von Hack’n Slash-Games wie Devil May Cry anspricht. In diesem Action-Adventure erwarten euch blitzschnelle Kämpfe, brutale Angriffskombinationen, spektakuläre Moves und Waffen-Upgrades, sowie epische Bosskämpfe, die mit Strategie und Power zu bezwingen sind.

Stellar Blade erscheint am 26. April 2024. Eine spielbare Demo ist seit wenigen Tagen PlayStation Store verfügbar.

Sand Land

Bandai Namco bringt ihre neue IP Sand Land auf den Weg, die ebenfalls am 26. April erscheint. In diesem Action-RPG von Akira Toriyama schlüpfen Spieler die Rolle von Beelzebub und tauchen in ein nostalgisches Universum ein. Gemeinsam mit dem Anstandsämon Sheef und den furchtlosen Sheriff Rao begleiten Spieler Beelzebub auf einem außergewöhnlichen Abenteuer auf der Suche nach der legendären Quelle, die in der Wüste versteckt liegt.

Eine Demo zu Sand Land ist ebenfalls im PlayStation Store verfügbar.

TopSpin 2K25

2K Games bringt die TopSpin-Serie zurück, die von Hangar 13 entwickelt wird. In TopSpin 2K25 reisen Reise Neulinge um die Welt, um sich den größten Namen im Tennis zu verdienen und die Centre Courts dieser Welt zu erobern, einschließlich Wimbledon, Roland-Garros, den US Open und den Australian Open.

TopSpin 2K25 erscheint am 26. April 2024.

Sea of Thieves

Microsoft bringt mit Sea of Thieves einen weiteren First-Party-Exklusivtitel auf die PS5. Das Spiel bietet ein typisches Piratenerlebnis mit dem Plündern verlorener Schätze, intensiven Kämpfen, dem Besiegen von Seeungeheuern und vielem mehr. Schon jetzt gilt Sea of Thieves als größer Release von Microsoft auf der PS5.

Sea of Thieves ist ab dem 30. April erhältlich.

Außerdem neu auf PS5 & Co.

Abseits der großen Veröffentlichung warten viele kleinere Titel, die durchaus einen Blick wert sind.

Da wäre Tales of Kenzera: ZAU (23. April), das einen Geschichte über Trauer, Verlust und Mut erzählt. Sker Ritual (18. April) versetzt die Spieler in einen rundenbasierten Zombie-Horror-Shooter, während sie in Harold Halibut (18. April) ein interessantes Adventure im Stop-Motion-Design wartet. Am 10. April erscheint außerdem Broken Roads, in der die Spieler eine mitreißende Story im verwüsteten Australien der Zukunft erleben.

Weitere Indie-Highlights sind Planet of Lana (16. April), Withering Rooms (05. April) und Loretta (11. April).