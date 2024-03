Stellar Blade Demo mit Termin und Details angekündigt

Shift Up hat die Demo zu Stellar Blade offiziell angekündigt, die am 29. März für PS5 erscheint. Was diese zu bieten hat, verrät der Entwickler in einer Vorschau.

Die Demo wurde wenigen Tagen versehen im PlayStation Store veröffentlicht und binnen weniger Minuten zurückgezogen. Einige wenige User konnten daher bereits einen Blick darauf werfen. Ab Freitag bekommen haben nun alle Spieler ihre Chance.

Diese Inhalte umfasst die Stellar Blade Demo

Laut der Ankündigung auf dem PlayStation Blog umfasst die Demo die Anfänge des Spiels, wo sich Spieler als Eve und Mitglied des 7. Luftlandetrupps auf den Weg zur Erde machen, um den Planeten von den Naytiba zurückzuerobern. In der ersten Phase erwartet die Spieler ein Tutorial, um sich mit den grundlegenden Kampffunktionen vertraut zu machen. Dazu erkunden diese Eidos 7 in der Nachkriegszeit, eine menschliche Stadt, die jetzt von den Naytiba heimgesucht wird. Am Ende erwartet die Spieler außerdem in erster epischer Bosskampf, der nur einen kleinen Vorgeschmack auf das vollständige Spiel bietet.

Der Bossfight ist eines der Highlights in Stellar Blade

Auf der technischen Seite können Spieler die Demo in 60fps genießen, während der DualSense Controller verschiedenste Eindrücke davon vermittelt, wie sich Stellar Blade später anfühlt. Alle Fortschritte aus der Demo werden anschließend in die Vollversion des Spiels übertragen, sobald dieses am 26. April erscheint. Gezählt wird dazu der letzte Checkpoint.

Nach ersten Berichten zur versehentlich veröffentlichten Demo konnte diese auf ganzer Linie überzeugen. Sowohl die Performance beeindruckt hier, als auch der Soundtrack, die epischen Bosskämpfe und Battles im Allgemeinen. Betont wurde unter anderem die Variationen der Gegner und vieles mehr. Insgesamt bietet die Demo eine Spielzeit von rund 90 Minuten, was ausreichend Gameplay umfasst, um sich von Stellar Blade zu überzeugen oder nicht.

Die Demo wird in Deutsch, Koreanisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Brasilianisches Portugiesisch und Lateinisches Spanisch spielbar sein, plus zusätzliche Sprachen als Untertitel.