Tekken 8: Eddy Gordo Termin & Trailer zum Update 1.03

Bandai Namco schickt in wenigen Tagen Eddy Gordo als nächsten DLC-Charakter für Tekken 8 in den Ring. Ein neuer Trailer zeigt Eddy heute in Action.

Eddy Gordo wird ab dem 01. April in Tekken 8 verfügbar sein, darunter als Teil des Character Year 1 Pass, der in der Ultimate Edition und Deluxe Edition dabei war. Diese haben sogar einen 72-stündigen früheren Zugriff auf Eddy.

Eddy Gordo gilt als Meister des Capoeira, eine brasilianische Kunstform, die Elemente aus Kampfsport, Sport und Musik vereint und dadurch mehr Techniken zulässt, als er selbst zugibt. Diese sind allerdings nicht leicht zu beherrschen und äußerst effektiv.

Er selbst stammt aus einer der reichsten Familien Brasiliens und will das Familienunternehmen erben. Nachdem Eddy seinen Vater erschossen zu Hause vorgefunden hatte, nahm er fälschlicherweise die Schuld auf sich und kam ins Gefängnis. Dort schmiedete er Pläne, um den Tod seines Vaters zu rächen, erlernte den Kampfstil Capoeira und wurde schließlich Meister darin. Nach seiner Entlassung erfuhr Eddy schließlich von der Mishima Zaibatsu und dem King of Iron Fist-Turnier 3, an dem er in der Hoffnung teilnahm, die Zaibatsu davon zu überzeugen, ihm bei seinem Rachefeldzug zu helfen.

Tekken 8 Update 1.03

Zusammen mit Eddy wird das Update 1.03 für Tekken 8 verfügbar sein. Mit diesem werden unter anderem neue Funktionen des Tekken Fight Pass zum Tekken Shop hinzugefügt, einschließlich:

Während des angegebenen Zeitraums können Spieler ihr Level erhöhen, indem sie tägliche und wöchentliche Missionen in Online-Spielen erfüllen und so verschiedene Gegenstände erhalten.

In der Premium-Stufe, in der die Gegenstände noch luxuriöser sind, können Spieler auch Tekken-Münzen erwerben, die im Tekken-Shop gegen verschiedene Gegenstände eingetauscht werden können.

Außerdem werden dem Shop neue Outfits-Sets hinzugefügt, darunter das „Cyber Pack 01“ und „Cyber Pack 02“ für alle spielbaren Charaktere. Zusätzlich gibt es ein Legacy-Kostüm für Yoshimitsu und einen Eddy Gordo-Avatar-Skin.

In einer Übersicht wurden außerdem zahlreiche Balance-Anpassungen der Charakter aufgelistet, die unter diesem Link zu finden ist.