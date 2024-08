Dying Light: The Beast als eigenständiges Spiel angekündigt

Was Dying Light: The Beast seperat später kosten wird, ist noch nicht bekannt.

Damit die Spieler nun nicht enttäuscht sind, erhalten alle Besitz der Dying Light 2: Ultimate Edition das neue Dying Light: The Beast komplett kostenlos. Gleichzeitig wird diese Version am 30. September aus dem Verkauf genommen.

Dying Light: The Beast wird als fesselndes und eigenständiges Zombie-Abenteuer beschrieben, das die Spieler in eine kunstvoll gestaltete ländliche Umgebung führt. In der Rolle von Kyle Crane, einem legendären Helden, der nach Jahren grausamer Experimente endlich aus seiner Gefangenschaft entkommt, erleben Spieler ein weiteres und packendes Abenteuer.

