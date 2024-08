Dying Light 2: The Beast – Neue Erweiterung wird auf der Gamescom enthüllt

Techland wird auf der Gamescom in dieser Woche eine neue Erweiterung für Dying Light 2 vorstellen, die mit dem Namen „The Beast“ angedeutet wird.

Der Entwickler versprach zuvor, dass sie den Survival-Titel für mindestens 5 Jahre unterstützen möchten, von denen gerade einmal die Halbzeit erreicht ist. Dass somit bald wieder eine größere Erweiterung ansteht, erscheint daher nur logisch. Hinweise auf diese lieferte zuletzt erst ein Markenschutzeintrag, was ebenfalls dafür spricht, dass es sich um einen größeren Inhalt handelt.

Was sich genau hinter Dying Light 2: The Beast verbirgt, wird man am morgigen Dienstag zur Gamescom Opening Night erfahren. Vorab hat der Show-Host einen ersten Teaser veröffentlicht, der auf ein bedrohliches Szenario hindeutet.

👹 The Beast Is Coming 👹



Tune into @gamescom Opening Night Live, tomorrow at 11a PT / 2p ET / 8p EST for the reveal.



Set a Reminder on YouTube to Watch Live: https://t.co/M13YlBGqFW pic.twitter.com/jPT8pEqqhx — Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 19, 2024

Leak verrät erste Details?

Ein vorheriger Leak deutet womöglich an, was die Spieler mit The Beast erwartet. Hier wird ein Zusammenhang mit Kyle Crane nach The Following vermutet, der in Dying Light 2 zumindest eine Erwähnung fand.

Während der letzten Mission des original Dying Light wird Crane mit dem Virus infiziert, das den Zombieausbruch verursacht. Um die verbleibenden Überlebenden in Harran zu retten, beschließt er, zurückzubleiben und die weitere Ausbreitung des Virus durch die Detonation einer Atombombe zu verhindern. Das Spiel endet damit, dass Crane die Bombe aktiviert und der Spieler die Explosion aus der Ferne miterlebt, was darauf hindeutet, dass Crane sich selbst opfert, um andere zu retten.

In The Following wird allerdings angedeutet, dass Cranes Geschichte auf andere Weise weitergeht. Die Zweideutigkeit um Cranes Schicksal ist daher auch in Dying Light 2 ein Thema. Obwohl Crane in der Fortsetzung nicht explizit im Mittelpunkt steht, wird auf die Welt von Harran und ihre Ereignisse Bezug genommen, was einen gewissen Kontext herstellt. Da Cranes endgültiges Schicksal somit unklar ist, ist es nicht ganz abwegig, dass dieser in einer kommenden Erweiterung zurückkehrt – möglicherweise als The Beast und neuer Antagonist.