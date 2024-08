Final Fantasy 16 nicht mehr exklusiv auf PS5, jetzt sind PC-Spieler dran

Der nächste Titel wird also „Final Fantasy 16“ sein, das am 19. September für den PC erscheint. Das Rollenspiel kann ab sofort als Standard Edition vorbestellt werden Zusätzlich gibt es eine Complete Edition, die die packenden DLC-Kapitel „Echoes of the Fallen“ und „The Rising Tide“ zu einem vergünstigten Preis umfasst. Zum Release werden außerdem die DLC-Kapitel einzeln oder im Rahmen des „Final Fantasy 16“ Erweiterungspasses erhältlich sein. Vorbesteller erhalten außerdem die folgenden Boni: Waffe – Mutklinge; Accessoire für Gil-Boost – Cait-Sith-Talisman und Notenrolle „Sixteen Bells.

