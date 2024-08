DevCom 2024: Mikrotransaktionen sind in Premium-Spielen unnötig, ergibt eine Umfrage

Insgesamt sprechen die Umfrageergebnisse ein klares Bild: Die Mehrheit der Entwickler setzt auf die traditionelle Premium-Vermarktung für Spiele und sieht Mikrotransaktionen in Premium-Titeln kritisch. Ob dies eine mögliche Trendwende in der Branche darstellt, ist schwer zu sagen, da Publisher immer öfter beklagen, wie kostspielig Premium-Produktionen geworden sind.

Unter den 100 Entwicklern (via Venturebeat ), die an der Umfrage teilnahmen, sprachen sich nahezu 90 % gegen Mikrotransaktionen in Premium-Spielen aus. Der Großteil der befragten Entwickler – genau genommen 89 % – vertritt die Ansicht, dass Premium-AAA-Spiele finanziell erfolgreich sein können, wenn sie ausschließlich als „Buy-to-Play“-Titel angeboten werden. Der Kaufpreis für das gesamte Spiel würde demnach ausreichen, um die nötigen Einnahmen zu generieren. Dieses Ergebnis reflektiert auch das Vertrauen in die Möglichkeit, durch einmalige Käufe eine nachhaltige Finanzierungsbasis zu schaffen, ohne auf zusätzliche Monetarisierungsstrategien angewiesen zu sein.

