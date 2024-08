Dune: Awakening – Das erste Gameplay & Release-Zeitraum

Schließlich steht die Kontrolle im Zentrum des Spiels. Die Macht über das Spice, eine der wertvollsten Ressourcen im Universum, bedeutet ultimativen Einfluss in einer Welt voller Gildenkämpfe und Konflikte. Spieler können sich Gilden anschließen, Partei für die Harkonnen oder Atreides ergreifen und sich in dynamischen Schlachten mit Fahrzeugen, fortschrittlicher Technologie und spezialisierten Streitkräften messen. Die Fähigkeit, das Spice zu kontrollieren, ist der Schlüssel zum dominierenden Erfolg in den ständigen Machtkämpfen dieser faszinierenden Welt.

Zum ersten Mal wurde damit gezeigt, wie Spieler von der Suche nach Nahrung und dem einfachen Überleben zu einer Gilde aufsteigen können, die auf der Suche nach Spice ist. Im gnadenlosen Umfeld der kochend heißen Wüste von Arrakis ist Überleben keine Option, sondern eine Notwendigkeit. Um nicht den Herausforderungen dieser unwirtlichen Welt zu erliegen, müssen Spieler die Überlebenstechniken der Fremen erlernen. Diese Nomaden haben sich perfekt an die extremen Bedingungen der Wüste angepasst und vermitteln den Spielern essenzielle Fähigkeiten, um gegen die erbarmungslosen Elemente und die tödlichen Sandwürmer der Wüste gewappnet zu sein. Der Schlüssel zum Überleben liegt in der engen Zusammenarbeit mit den Fremen und dem Verständnis ihrer einzigartigen Methoden und Rituale.

What do you think?