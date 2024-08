Das Soulslike „Enotria: The Last Song“ zeigt sich heute im offiziellen Gamescom-Gameplay und ist ach vor Ort direkt spielbar, wo sich neue Eindrücke aus dem Kampfsystem mitnehmen lassen.

In der Demo schlüpfen Spieler in die Rolle der Maske des Wandels und nutzen die Macht von Ardore, um gegen die gefährlichen Autoren anzutreten. Diese Feinde haben Canovaccio erschaffen, ein verdrehtes, ewiges Spiel, das die Welt in einer unnatürlichen Stasis gefangen hält. Durch das Besiegen dieser Gegner können Spieler Masken sammeln, um individuelle Builds zu erstellen und zwischen drei anpassbaren Loadouts zu wechseln.

Die Herausforderung besteht darin, feindliche Angriffe zu parieren und mit verheerenden Riposte-Angriffen zu kontern. Erleben Sie die packende Action und die strategischen Möglichkeiten, die Enotria zu bieten hat.

„Enotria: The Last Song“ erscheint am 19. September für PS5, Xbox Series X|S und PC.