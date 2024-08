Atomfall: Gamescom-Trailer berichtet vom Unglück in Windscale

Neben den faszinierenden Begegnungen müssen sich die Spieler mit einer Vielzahl von Fern- und Nahkampfwaffen vertraut machen, um in dieser gefährlichen Umgebung zu überleben. Atomfall verspricht damit ein spannendes Abenteuer in einer fesselnden und mysteriösen Welt zu werden, die zwischen idyllischer Ruhe und düsterem Geheimnis hin und her schwankt.

Im Zentrum des Spiels stehen die außergewöhnlichen Charaktere und geheimnisvollen Organisationen, die seit Jahren in der Quarantänezone leben. Diese isolierten Menschen, die in der Abgeschiedenheit ihrer eigenen Welt gefangen sind, verhalten sich unberechenbar und oft bedrohlich. Ihre Interaktionen sind entscheidend für das Voranschreiten der Geschichte und beeinflussen das gesamte Abenteuer. Die Spieler müssen sich auf ein dynamisches Beziehungsnetz einstellen, bei dem nicht jeder Kontakt freundlich endet.

Der neue Trailer ist im nostalgischen Stil einer 1950er-Jahre Nachrichtensendung gehalten und gewährt einen ersten Eindruck in die düstere Welt des Spiels. Inspiriert von der Windscale-Katastrophe von 1957 , versetzt die Handlung die Spieler fünf Jahre nach dem realen Atomunfall in eine fiktive Quarantänezone im Norden Englands. Diese Zone umfasst nicht nur idyllische englische Dörfer und sanfte Hügel, sondern verbirgt unter ihrer Oberfläche eine feindliche und geheimnisvolle Landschaft.

