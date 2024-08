Xbox Series X|S Robot White und Galaxy Black Special Edition haben einen Termin

Der wahre Höhepunkt ist die Xbox Series X – 2TB Galaxy Black Special Edition. Diese exklusive Sonderedition bietet mit 2 TB doppelt so viel Speicher wie die Standardversion und bleibt gleichzeitig bei der bewährten Laufwerk-Ausstattung. Das einzigartige Design in Galaxy Black ist von Sternbildern und dem Abenteuergeist des Weltraums inspiriert. Der silberne, graue und grüne Himmelseffekt symbolisiert die unzähligen Spiele und die globale Spieler-Community auf Xbox. Diese Special Edition vereint High-End-Technologie mit einem visuell beeindruckenden Design, das die Leidenschaft und den Erfindungsgeist der Xbox-Spieler widerspiegelt. Der Preis für die Xbox liegt allerdings auch bei 599 EUR.

Die Xbox Series S – 1 TB in Robot White markiert den Einstieg in die aktuelle Generation der Xbox-Konsolen. Mit einem schlanken, modernen Design und einer großzügigen 1 TB SSD bietet sie ausreichend Speicherplatz für zahlreiche Spiele. Dieses Modell baut auf dem bewährten Konzept der Xbox Series S auf und bietet nun mehr Kapazität. Die bisherige Carbon Black Series S mit 1 TB wird nur noch solange der Vorrat reicht verkauft.

Microsoft hat auf der Gamescom den Termin der drei neuen Xbox-Modelle bestätigt, die besser auf den Endkunden und die zukünftige Ausrichtung von Xbox abgestimmt sind. Ab dem 15. Oktober sind die Xbox Series S – 1 TB in Robot White, die Xbox Series S – 1 TB in Robot White und die limitierte Xbox Series X – 2TB Galaxy Black Special Edition im Handel zu finden.

