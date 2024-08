Flint: Treasure of Oblivion – Das spannende Piraten-RPG hat einen Termin

Wie es sich für ein RPG gehört, wird neben dem eigentlich Abenteuer auch strategische Tiefe durch rundenbasierte Kämpfe geboten. „Flint: Treasure of Oblivion“ bringt damit frischen Wind ins Genre und kombiniert Rollenspiel- und Brettspiel-Mechaniken, insbesondere durch den Einsatz von Würfeln. Spieler können auf diesem Weg ihre Crew individuell aufbauen, wobei jedes Mitglied über einzigartige Fähigkeiten verfügt. Die taktische Phase erlaubt anschließend, Fähigkeiten und Attribut-Karten strategisch einzusetzen, um ihre Crew zu verbessern und so den Gegnern überlegen zu sein.

In „ Flint: Treasure of Oblivion “ begleiten die Spieler Kapitän Flint, seinen Stellvertreter Billy Bones und deren erfahrene Crew auf der Suche nach einem legendären Schatz, der Freiheit und Reichtum verspricht. Die packende Geschichte entfaltet sich in einem historisch präzisen Piratenabenteuer, das mit einer Prise Fantasy angereichert ist. Der markante Comic-Stil verleiht dem Spiel zudem einen besonderen visuellen Charme, der die Spieler in die Welt der Piraten eintauchen lässt.

Microids und Savage Level können das Release-Datum zu ihrem Piraten-RPG „Flint: Treasure of Oblivion“, das ein spannendes Setting aufgreift und gleichzeitig einen eigenwilligen Stil bietet. Bereits am 24. Oktober 2024 erscheint der Titel für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC-

