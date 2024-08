„Kingdom Come: Deliverance II“ verspricht mit seiner detaillierten Gestaltung und packender Handlung erneut ein intensives Rollenspiel-Erlebnis voller Entdeckungen und spannender Wendungen, in der die Reise durch Böhmen die Geschichte lebendig werden lässt.

Die Fans können sich darin auf 25 Minuten reines Gameplay freuen, in dem sie Heinrich, den Protagonisten, durch Böhmen des Jahres 1403 begleiten. Inmitten der Wirren des Krieges erkundet Heinrich das Land und enthüllt seine geheimnisvollen Facetten. Die fesselnde Reise bietet zudem Einblicke in die historische Kulisse, während Heinrichs Abenteuer und Herausforderungen die Spieler in die Vergangenheit eintauchen lassen.

Warhorse Studios und PLAION präsentieren heute einen umfangreichen Gameplay-Showcase zu „Kingdom Come: Deliverance II“, das nach der letzten Verschiebung am 11. Februar 2025 erscheint.

