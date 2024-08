Hela: Unravel-Macher enthüllen putziges Open-World-Adventure

„Hela ist ein Spiel, das fröhliche Momente zeigen will. Die Welt fühlt sich für unser Team sehr authentisch an und ist hoffentlich auch für ein größeres Publikum etwas ganz Neues“, sagt Martin Sahlin, Creative Director bei Windup Games. „Wir wollen diese verspielte und skurrile Welt, die uns umgibt, zum Leben erwecken, aber auch dafür sorgen, dass sie sich ernsthaft und herzlich anfühlt und letztendlich eine sehr bedeutungsvolle Geschichte für unsere Spieler webt.“

Als Spieler schlüpft man in die Rolle einer mutigen und flinkem Maus mit besonderen magischen Fähigkeiten. Ihre Aufgabe ist es, durch faszinierende Landschaften zu navigieren, Herausforderungen zu meistern und die Hexe zu heilen. Das Gameplay von „Hela“ setzte auf eine Mischung aus Erkundung, Rätsellösen, Nahrungssuche und actionreichen Momenten, die alle in einer wunderschönen nordskandinavischen Kulisse angesiedelt sind.

„Hela“ entführt die Spieler in eine bezaubernde Welt, in der eine freundliche Hexe und ihre tapferen kleinen Mäusegefährten im Mittelpunkt stehen. Die Hexe, die seit Ewigkeiten ihre Magie genutzt hat, um den Bewohnern der Region zu helfen, ist nun selbst krank geworden und benötigt dringend Unterstützung. Die Verantwortung liegt jetzt bei den Mäusen, ein Heilmittel zu finden und gleichzeitig das „Hexengeschäft“ am Laufen zu halten.

