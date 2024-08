The Dark Pictures: Directive 8020 – Debüt-Teaser von der Gamescom

Supermassive Games hat den ersten Teaser zu „The Dark Pictures: Directive 8020“ veröffentlicht, das 2025 für PS5, Xbox Series X|S und den PC erscheint.

„The Dark Pictures: Directive 8020“ ist das neueste Kapitel der beliebten Horrorspielreih, in dem sich Spieler auf eine packende Reise in eine geheimnisvolle, futuristische Welt begeben. Die Geschichte dreht sich um eine Gruppe von Wissenschaftlern und Ermittlern, die auf einer abgelegenen Raumstation einen mysteriösen Vorfall untersuchen.

Die Erde steht am Rand des Abgrunds – Umweltkatastrophen, politische Krisen und Ressourcenknappheit bedrohen die Menschheit. In der verzweifelten Hoffnung auf Rettung sind die Menschen auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Zwölf Lichtjahre entfernt von der Heimat entdeckt das Kolonieschiff Cassiopeia den Planeten Tau Ceti f, der einen Hauch von Hoffnung bietet. Doch als die Cassiopeia eine Bruchlandung auf dem scheinbar geeigneten Planeten erleidet, beginnt das wahre Abenteuer.

Schnell stellt sich heraus, dass Tau Ceti f nicht so unbewohnt ist, wie es zunächst schien. Eine fremdartige, bedrohliche Kreatur lauert im Schatten. Diese außerirdische Lebensform besitzt die Fähigkeit, ihre Beute zu imitieren – ein besonders perfides Talent, das die Crew in eine verzweifelte Lage bringt. Während die Menschen der Cassiopeia um ihr Überleben kämpfen, sind sie nicht nur mit den Gefahren des Planeten konfrontiert, sondern auch mit einem gnadenlosen Gegner, der sich perfekt an ihre Umgebung anpasst.

Die Situation eskaliert, als die Crew entdeckt, dass ihre einzige Chance auf Rettung einen hohen Preis hat: Um die Gefahr zu bannen und sicher nach Hause zu kommen, müssen sie die gesamte Erde in Gefahr bringen. Der Konflikt zwischen persönlichem Überleben und der Verantwortung gegenüber der Menschheit stellt die Besatzung vor eine nahezu unlösbare Entscheidung.

Im unbarmherzigen Weltraum gibt es viele Formen des Todes, und die Besatzung der Cassiopeia muss alle ihre Fähigkeiten und ihren Mut aufbieten, um den Herausforderungen von Tau Ceti f zu begegnen und vielleicht einen Weg zurück zur Erde zu finden.

„The Dark Pictures: Directive 8020“ erscheint 2025.