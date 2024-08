Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 auf 2025 verschoben

Paradox Interactive und der Entwickler The Chinese Room haben „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ verschoben, das nun erst 2025 erscheint. Das gab man heute in einem Entwicklungs-Update bekannt, in dem die Gründe näher ausgeführt werden.

In dem aktuellen Video-Update verkündete Matias Lilia, der stellvertretende CEO von Paradox Interactive, erläuterte darin, dass diese Verschiebung den Entwicklern von The Chinese Room zusätzliche Zeit gibt, um das Spiel weiter zu verfeinern und sicherzustellen, dass es in der bestmöglichen Form veröffentlicht wird. Statt eines endgültigen Veröffentlichungstermines steht jetzt die detaillierte Feinabstimmung im Vordergrund.

Alexander Skidmore, Creative Director bei The Chinese Room, ergänzte, dass die zusätzliche Zeit dem Team ermöglicht, das Spiel weiter zu verbessern und Elemente hinzuzufügen, die ihnen besonders wichtig sind. Er hob außerdem hervor, dass durch die Verlängerung mehr Enden in das Spiel integriert werden können, was zu einer individuelleren und emotionaleren Spielerfahrung führt. Ferner wird das Feedback aus Spieletests und den Reaktionen der Community, die durch Entwicklertagebücher und Videos gesammelt wurden, umfassender berücksichtigt.

„Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ zielt darauf ab, die tiefgründige Atmosphäre und die fesselnde Handlung seiner Vorlage weiterzuführen und zu erweitern. Das Spiel entwickelt sich in der lebendigen und gleichzeitig finsteren Metropole Seattle, die von übernatürlichen Mächten beherrscht wird. Die Spieler übernehmen die Rolle eines neu verwandelten Vampirs, der sich in einer Welt voller Machtkämpfe und Intrigen zurechtfinden muss. Gleichzeitig finden sich diese in einem komplexen Netz aus politischen Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Vampir-Clans, während der Spieler versucht, seinen Platz in dieser dunklen Gesellschaft zu finden und seine eigene Geschichte zu gestalten.