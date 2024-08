Sony legt los: 2025 wird das Jahr der PS5, glauben Insider

Der bekannte Insider NateTheHate verweist in seinem Podcast auf eine kürzliche Aussage von Sony zum aktuellen Quartalsbericht, in denen die Japaner noch einmal betont haben, dass stets darauf hinarbeiten, die besten Spiele abzuliefern. Das Ziel der PlayStation Studios sei es, „konstant Blockbuster-Spiele abzuliefern“, welche die PlayStation Fans erwarten. Das alles geschieht unter der Führung der neuen CEOs Hermen Hulst und Hideaki Nishino.

Das soll sich nach Ansicht von Insidern im nächsten Jahr ändern, die das beste und stärkste Jahr der PS5 voraussagen. Diese gehen davon aus, dass Sony schon bald die ersten Pläne für 2025 vorstellen wird, in der die PS5 Pro eine enorm wichtige Rolle spielt. Nicht weniger wichtig wird das sein, was die First-Party Studios von PlayStation in der Pipeline haben. Das, was seit Monaten aus dieser Ecke vermisst wird, wird sich im nächsten Jahr vollständig entladen und die Spieler können sich auf zahlreiche Inhalte und Exklusivspiele freuen. Daran würden die Studios seit Monaten und Jahren arbeiten, was allgemein dokumentiert ist.

