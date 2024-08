PS5 inzwischen über 60 Millionen Mal verkauft, trotzdem leicht rückläufig

Sony hat ihren aktuellen Quartalsbericht vorgelegt und darin 61,7 Millionen verkaufte PS5 Konsolen bestätigt. Die Performance ist damit weiterhin etwas rückläufig, was jedoch innerhalb der Erwartungen liegt.

Das PlayStation-Geschäft zeigte sich erneut als Wachstumstreiber. Mit einem Umsatz von rund 5,4 Milliarden Euro konnte ein Plus von 12 % erzielt werden. Besonders erfreulich ist die weiterhin hohe Nachfrage nach der PlayStation 5, auch wenn die Verkaufszahlen im Vergleich zum Vorjahr leicht rückläufig waren und der Abstand zur PS4 zum gleichen Zeitraum größer wurde. Der digitale Vertrieb von Spielen gewinnt dafür weiter an Bedeutung und macht mittlerweile 80 % des Gesamtumsatzes aus. In Zahlen hat Sony damit ein solides Ergebnis erzielt. Der Gewinn konnte um rund 7 % gesteigert werden, während der Umsatz leicht um 1,6 % zunahm. Besonders erfreulich entwickelte sich das PlayStation-Geschäft, das ein Umsatzwachstum von 12 % verzeichnete.

PS5 Verkaufszahlen 2024

Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres wurden weltweit 2,4 Millionen Einheiten der PS5 verkauft (Vorjahr: 3,3 Millionen Einheiten). Zahlen zu PlayStation Portal und PlayStation VR2 werden weiterhin nicht genannt, obwohl bekannt ist, dass PlayStation Portal eine hohe Popularität genießt. PlayStation VR2 könnte mit der jüngsten Kompatibilität zu SteamVR ebenfalls einen Verkaufsschub erhalten.

Insgesamt wurden im Berichtszeitraum 53,6 Millionen Spiele für PS4 und PS5 verkauft (Vorjahr: 56,5 Millionen), davon entfallen 6,0 Millionen Einheiten auf First-Party-Spiele (Vorjahr: 6,6 Millionen). Die Zahl der PlayStation Plus-Abonnenten wird weiterhin nicht veröffentlicht, aber Sony verzeichnete 116 Millionen monatlich aktive Nutzer (MAUs) im Vergleich zu 108 Millionen MAUs im Vorjahr, was somit einem Aufwärtstrend entspricht.

PlayStation Ausblick 2024

Für das restliche Jahr 2024 stehen bei PlayStation noch einige spannende Titel auf dem Programm, die Fans und Spieler gleichermaßen begeistern dürften. Es ist das traditionelle starke Halbjahr für fast alle Publisher, einschließlich Sony.

Unter den Exklusivspielen befinden sich der Live-Service-Titel Concord in diesem August, gefolgt von Astro Bot im September und Until Dawn zu Halloween. Gleichzeitig erscheinen starke Third-Party-Games exklusiv für PS5, darunter das Silent Hill 2 Remake.

Weiterhin offen ist die Ankündigung der PS5 Pro, die spätestens im September erwartet wird, einschließlich eines großen PlayStation Showcase. Es bleibt abzuwarten, ob sich Sony im Zuge der aktuellen Investorenkonferenz zu dem Mid-Gen Refresh äußern wird. In der Summe sieht das zweite Halbjahr also gar nicht mal so schlecht für PlayStation Fans aus.