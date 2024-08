Das Five Nights at Freddy’s-Franchise nimmt nun so richtig an Fahrt auf. Neben einem neuen Kinofilm wurde heute Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic angekündigt.

Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic spielt im gleichen Universum des populären Horror-Franchise, mit dem offenbar einige Fragen beantwortet werden, die Fans schon lange interessieren. Der erste Teaser endet mit den Worten, dass man manchmal die Vergangenheit verstehen muss, um die Zukunft sehen zu können. Mimic ist der Hauptantagonist der Tales from the Pizzaplex-Reihe sowie des Ruin-DLC für Five Nights at Freddy’s: Security Breach. Die Story von Mimic wird im neuen Spiel anscheinend weiter vertieft und neue Aspekte seiner Persönlichkeit enthüllt. Der Animatronic ist für seine Fähigkeit bekannt, andere Animatronics zu imitieren und zu manipulieren.

Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic erscheint 2025 für nicht näher genannte Plattformen. Zeitnahe dürfte der neue Kinofilm starten, der aktuell in Produktion ist.

Five Nights at Freddy’s: Into the Pit erscheint diese Woche

Nicht ganz so lange muss man auf Five Nights at Freddy’s: Into the Pit warten, bereits am morgigen Donnerstag erscheint, die Neuauflage des Retro-Adventures.

In Five Nights at Freddy’s: Into the Pit betreten die Spieler ein neues Kapitel des Five Nights at Freddy’s-Universums. Oswald, der sich nach einem aufregenderen Leben sehnt, entdeckt ein verlassenes Bällebad in einer heruntergekommenen Pizzeria. Durch seine Erkundung wird er in die Vergangenheit katapultiert. Doch der lang ersehnte Wunsch nach Veränderung fordert einen unerwarteten Preis.

Ab sofort ist außerdem das Stealth-Adventure Five Nights at Freddy’s: Security Breach inkl. dem kostenlosen Ruin-DLC bei PlayStation Plus verfügbar. Darin werden die Spieler in ein modernes und düsteres Abenteuer entführt und übernehmen die Rolle eines jungen Protagonisten, der sich nach einer Nacht voller Schrecken in einem riesigen, hochmodernen Freizeitpark voller animatronischer Figuren wiederfindet. Die neue Kulisse, ein glitzerndes Einkaufszentrum mit dem Namen Freddy Fazbear’s Mega Pizzaplex, birgt dunkle Geheimnisse und gefährliche Herausforderungen.