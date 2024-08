PlayStation Plus im August: Das bieten die neuen Essential-Spiele, jetzt verfügbar

Ab sofort stehen die neuen PlayStation Plus-Spiele in diesem August zum Download bereit. Im offiziellen Trailer stellt Sony diese noch einmal kurz vor.

Der August hat ein abwechslungsreiches Line-up und dürfte für jeden Geschmack etwas bieten, angefangen mit LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, das unglaublich viel Spielzeit bietet, dem Horror-Stealth-Adventure Five Nights at Freddy’s: Security Breach, das auf dem populären Franchise basiert, und Ender Lilies: Quietus of the Knights – ein düsteres, atmosphärisches Action-Adventure im Metroidvania-Style.

Für 71,99 EUR im Jahr können diese Spiele dauerhaft in der eigenen Bibliothek gesichert werden, auch wenn man sie erst zu einem späteren Zeitpunkt spielen möchte. Später in diesem August folgt außerdem das neue Line-up in den Stufen Extra und Premium, die in wenigen Tagen bekanntgegeben werden. Bis dahin gibt hier eine Übersicht, welche Spiele demnächst aus dem Aboservice fallen.