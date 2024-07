PlayStation Plus: Diese Spiele verlassen den Aboservice im August

Ab sofort sind die neuen PlayStation Plus-Spiele in den Stufen Extra / Premium verfügbar. Gleichzeitig bedeutet dies auch, dass im August einige wieder wegfallen, die jetzt bestätigt wurden.

Der Blick in den PlayStation Store verrät, für welche Spiele der Countdown nun abläuft, die im Anschluss nur noch regulär erworben werden können. Für das reguläre PlayStation Plus Essential Line-up in diesem Juli wird die Zeit ebenfalls knapp, die nur noch knapp zwei Wochen lang verfügbar sind. Bis dahin müssen diese in der eigenen Bibliothek gesichert werden, um auch später noch gespielt werden zu können.

PlayStation Plus: Letzte Chance zum Spielen

Beginnend mit dem Essential-Spiele betrifft dies:

Borderlands 3: Ein abgedrehter Loot-Shooter mit Borderlands-typischem Humor und Milliarden von Waffen.

Ein abgedrehter Loot-Shooter mit Borderlands-typischem Humor und Milliarden von Waffen. NHL 24: Das neueste Eishockey-Spiel von EA Sports bringt euch die rasante Action der NHL auf die Konsole.

Das neueste Eishockey-Spiel von EA Sports bringt euch die rasante Action der NHL auf die Konsole. Among Us: Der Indie-Hit, in dem ihr als Crewmitglieder eines Raumschiffs herausfinden müsst, wer der Verräter unter euch ist.

Diese werden am 06. August gegen das neue Line-up ausgetauscht. Rund zwei Wochen später, am 20. August, fallen die folgenden Spiele in den Stufen Extra und Premium weg:

Need for Speed Unbound

Trials of Mana

Destroy All Humans 2: Reprobed

NBA 2K24

SpellForce lll Reforced

Damit fällt die vorläufige Auswahl an Spielen recht übersichtlich aus. Dafür sind, wie erwähnt, ab heute die folgenden Spiele verfügbar:

Extra- und Premium-Spiele:

Remnant: From the Ashes (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Mount & Blade II: Bannerlord (PS4, PS5)

(PS4, PS5) The Jackbox Party Pack 9 (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Pathfinder: Wrath of the Righteous (PS4, PS5)

(PS4, PS5) No More Heroes 3 (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Travis Strikes Again: No More Heroes Complete Edition (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Deadcraft (PS4)

Zusätzlich nur für Premium-Mitglieder: