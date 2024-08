SOCOM-Fans aufgepasst: ein neuer Militär-Shooter von That’s No Moon in Arbeit

Es gab immer mal wieder Gerüchte und Spekulationen über eine mögliche Rückkehr der SOCOM-Reihe, insbesondere da taktische Shooter eine gewisse Renaissance erlebt haben. Konkrete Pläne seitens Sony gab es jedoch nie, stattdessen haben verschiedene Third-Party-Studios ähnliche Spiele entwickelt. Was der SOCOM-Serie bisher am ähnlichsten war, war H-Hour: World’s Elite, das trotz Plänen nie für Konsolen erschienen ist.

Ob die SOCOM-Reihe jemals zurückkehren wird, ist bisher ungewiss. Der ursprüngliche Entwickler Zipper Interactive wurde im Jahr 2012 geschlossen, seitdem hat Sony kein großes Interesse mehr an neuen Shootern gezeigt, was übrigens auch für Killzone gilt.

That’s No Moon hat sich im Jahr 2021 aus ehemaligen Entwicklern von Naughty Dog, Sony Santa Monica, Infinity Ward und weiteren formiert. Das damalige Ziel war eine neue Marke, die auf einer populären IP basiert und an der der Videogame Writer Andrew M. Henderson mitwirkt.

