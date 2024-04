SOCOM 5 geleakt, Actor erwähnt Shooter in Lebenslauf

Die stetigen Meldungen um ein neues SOCOM-Spiel sprechen durchaus dafür, dass hier irgendetwas dran ist, zumal Sony mit Guerilla Games einen erfahrenen Entwickler für Shooter zur Hand hat. Die Killzone-Serie ruht laut offiziellen Aussagen, während das Studio hauptsächlich mit der Horizon-Serie beschäftigt ist. Die Entwicklung könnte in dem Fall auch das Firesprite Studio übernehmen, die derzeit verschiedene „spekulative“ Stellen in allen Bereichen zu besetzen haben.

Den wohl eindeutigsten Hinweis auf SOCOM 5 liefert der Motion-Capture-Actor David Veach in seinen Lebenslauf, der dort von „SOCOM 111″ spricht“. Dass es sich dabei um einen Tippfehler handelt, hält man für ausgeschlossen, vielmehr könnte die 111 einfach so aus der Laune heraus gewählt worden sein, da es noch keinen finalen Titel für das Spiel gibt oder wenn es nach der Bedeutung dieser Zahl geht, ist von einer „spirituelle Neugeburt“ die Rede, was auf SOCOM irgendwie zutreffen würde. Der Hinweis auf Motion-Capture-Arbeiten spricht zudem sehr für ein Videospiel, auch wenn der Actor sonst in Theaterstücken zu finden ist.

