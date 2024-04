State of Play mit Silent Hill 2 im Mai geplant – Bericht

Sony plant möglicherweise einen neuen State of Play im kommenden Mai, der sich unter anderem um Silent Hill 2 drehen wird. Davon berichten Industrievertreter.

Dass so langsam Bewegung in den Horror-Reboot von Konami und Bloober Team kommt, darauf gibt es verschiedene Hinweise. Zuletzt hatte die ESRB den Titel geprüft und freigegeben, davor wurde erstes Marketingmaterial zu Silent Hill 2 gesichtet. Die Entwicklung befindet sich laut Angaben von Bloober Team zudem in der finalen Phase.

Silent Hill 2 Showcase in wenigen Wochen

Da nun alles zusammenkommt, würde ein weiterer Showcase durchaus Sinn machen, auf dem man möglicherweise das Release-Datum von Silent Hill 2 erfährt. Das hat jedenfalls der GiantBomb-Redakteur Jeff Grubb erfahren, der im aktuellen Podcast sagt, dass Sony entweder ein PlayStation Showcase oder einen State of Play vorbereitet.

„Ich habe jetzt mehrfach gehört, dass es nächsten Monat, im Mai, etwas für PlayStation geben wird, entweder ein State of Play oder ein Showcase, also wird es das wahrscheinlich sein. Es sieht so aus, als würde es eher zu einem Showcase tendieren, es liegt definitiv in dem Zeitrahmen, in dem sie letztes Jahr einen Showcase abgehalten haben.“

Ob es sich um einen reinen Silent Hill 2 Showcase handelt oder um ein ähnliches Format wie im vergangenen Jahr, wo Sony unzählige Spiele und PlayStation Portal angekündigt hat, ist offen. Eine größere Show wäre jedenfalls wünschenswert, da nach wie vor nicht klar ist, was Sony für das laufende Jahr in Planung hat.

PS5 Pro Ankündigung?

Größere Neuankündigungen hatte der ehemalige PlayStation CEO Jim Ryan zuletzt ausgeschlossen, was aber nicht bedeuten muss, dass Sony rein gar nichts in der Pipeline hat. Heiß diskutiert wird nach wie vor die PS5 Pro, die später in diesem Jahr auf den Markt kommen soll. Ein offizielles Reveal im Mai wäre zwar durchaus denkbar oder aber auch komplett ausgeschlossen, um die aktuellen Verkäufe der PS5 nicht zu gefährden.

Was davon zutrifft und was nicht, sollte sich spätestens im Mai herausstellen.