Silent Hill 2 Remake: ESRB Rating deutet nahenden Release an

Das „Silent Hill 2 Remake“ wurde von der amerikanischen ESRB geprüft, womit eine weitere Hürde auf dem Weg zum Release genommen wurde.

In letzter Zeit tauchen immer mehr Hinweise auf, dass Konami den Release-Termin bald nennen wird. In ersten GameStop-Filialen wurden zuletzt entsprechende Marketingmaterialen gesichtet, die auf eine Veröffentlichung im zweiten Halbjahr hindeuten.

Das aktuelle ESRB-Rating ist ein weiteres Puzzlestück, wonach es bald losgehen sollte. Dort wurde „Silent Hill 2“ mit einer Mature 17+ Einstufung versehen, was vor allem auf die Darstellung von Gewalt, Blut, Gore und sexuelle Anspielungen zurückgeht.

In dem vorläufigen Prüfungsbericht ist zu lesen:

„Dies ist ein Horror-Adventure, in dem die Spieler die Rolle eines Mannes übernehmen, der in eine geheimnisvolle Stadt zurückkehrt und von seiner Vergangenheit gequält wird. Aus der Third-Person-Perspektive erkunden Spieler die Stadt Silent Hill, interagieren mit Charakteren und kämpfen gegen Menschen und Kreaturen (z. B. Pyramid Head, Schaufensterpuppen, Monster). Spieler nutzen Pistolen, Schrotflinten, Gewehre und Messer, um Feinde zu töten. Der Kampf wird durch realistische Schüsse, Schmerzensschreie und Blutspritzereffekte hervorgehoben. In einigen Umgebungen sind große Blutflecken und/oder Eingeweide/Organe an Wänden, Böden und umliegenden Körpern zu sehen. Zwischensequenzen und Illustrationen zeigen weitere Fälle von Gewalt und/oder Blut und Blut: aufgespießte Charaktere; eine Figur, die mit einem Kissen erstickt wird; Feinde mit zusammengenähten Körperteilen. Das Spiel enthält anzügliches/sexuelles Material: Charaktere tanzen auf der Stange in einem Strip-Club; Poster von Frauen in freizügigen Outfits (z. B. BH und Tanga, tiefes Dekolleté); Dialog, der auf Sexualität und/oder sexuellen Missbrauch/Fehlverhalten anspielt (z. B. „Erinnern sie sich an die Zeit im Hotel? Sie sagten, sie hätten alles mitgenommen. Aber sie haben das Videoband vergessen, das wir gemacht haben“; „Fass mich nicht an … Du bist nur hinter einem her.“ Das Wort ‚sh*t‘ kommt im Spiel vor.“