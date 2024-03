PS5 Preissenkung auf 449 EUR, jetzt so günstig wie nie zuvor

Sony hat die nächste Runde bei der PS5 Preissenkung angestoßen, welche sich am gestrigen Donnerstag angekündigt hatte. So günstig gab es die PS5 bisher noch nie!

Bei der letzten Aktion konnte man mindestens 75 EUR auf die PS5 Disc Edition sparen, diesmal ist das Base Bundle für 449 EUR verfügbar, also 100 EUR unter der unverbindlichen Preisempfehlung. Hinzu kommen verschiedene Bundle Angebote in den kommenden Tagen. Wer es nur auf die PS5 Disc Edition für 449 EUR abgesehen hat, findet diese bei folgenden Händlern:

Die Aktion ist auf wenige Tage begrenzt und endet spätestens am 31. März 2024. Zugreifen lohnt sich also, vor allem, wenn man ein wenig durch die Shops stöbert, um ein individuelles Angebot zu finden.

PS5 im Bundle noch günstiger

Wer lieber auf ein PS5 Bundle mit Extras spekuliert, wird ebenfalls fündig. Bei Otto gibt es zum Beispiel einen zweiten Controller oder verschiedene Spiele wie Avatar, Spider-Man oder Tekken 8 dazu. Bei GameStop gibt es ebenfalls Spiele wie das neue Alone in the Dark oder unterschiedliche Guthaben. Coolblue legt ebenfalls einen zweiten DualSense Controller drauf, sobald die Aktion startet.

Sony verweist anlässlich der Aktion auf die aktuellen Blockbuster, wie der kooperative Multiplayer-Shooter Helldivers 2, das PS5-exklusive Rise of the Ronin von Team NINJA oder Dragon’s Dogma 2 von Capcom.

Massive Preissenkung der PS5 zu Ostern

Die Hintergründe zu diesen erheblichen Preissenkungen in so kurzer Zeit sind vermutlich die zu hohen Lagerbestände der PS5, die Sony damit abbauen möchte. Früheren Berichten zufolge wurde die Produktion der PS5 Slim bereits deutlich und um die Hälfte zurückgefahren, während Sony die erwarteten Verkaufszahlen der PS5 für das laufende Geschäftsjahr gleichzeitig nach unten korrigiert hat.

Dem zuvor gingen über zwei Jahre erhebliche Engpässe bei der PS5 voraus, durch die es fast unmöglich war, überhaupt an eine Konsole zu kommen. Das hatte sich dann schlagartig in einen Überbestand umgewandelt, der nun in wiederkehrenden Sales-Aktionen resultiert.